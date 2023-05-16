Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Найдут какого-нибудь белого тренера». Стивен Джексон — об увольнении Монти Уильямса

«Найдут какого-нибудь белого тренера». Стивен Джексон — об увольнении Монти Уильямса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон прокомментировал увольнение Монти Уильямса с поста главного тренера «Финикс Санз».

«Когда команды строятся таким образом, они моментально находят какого-нибудь белого тренера и просто назначают ему эту роль, чтобы он мог получить всю славу», — Джексон во время подкаста I Am Athlete.

Проверь свои знания по разделу:
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю
Тест
А Стефен Карри точно это сказал? Актуальные темы НБА за прошлую неделю

Напомним, ранее руководство «Финикса» приняло решение уволить Уильямса. При нём в текущем сезоне «Санз» дошли до второго раунда плей-офф НБА, уступив в нём в серии «Денвер Наггетс» (2-4). Специалист проработал в клубе из Аризоны с 2019 года.

Ранее инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон рассказал о том, как игроки «Финикса» отреагировали на новость по поводу увольнения Монти Уильямса.

Как игроки «Финикса» восприняли новость об увольнении Уильямса:
Инсайдер: игроки «Санз» были проинформированы об увольнении Монти Уильямса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023