«Найдут какого-нибудь белого тренера». Стивен Джексон — об увольнении Монти Уильямса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон прокомментировал увольнение Монти Уильямса с поста главного тренера «Финикс Санз».

«Когда команды строятся таким образом, они моментально находят какого-нибудь белого тренера и просто назначают ему эту роль, чтобы он мог получить всю славу», — Джексон во время подкаста I Am Athlete.

Напомним, ранее руководство «Финикса» приняло решение уволить Уильямса. При нём в текущем сезоне «Санз» дошли до второго раунда плей-офф НБА, уступив в нём в серии «Денвер Наггетс» (2-4). Специалист проработал в клубе из Аризоны с 2019 года.

Ранее инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон рассказал о том, как игроки «Финикса» отреагировали на новость по поводу увольнения Монти Уильямса.