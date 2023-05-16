Стивен Джексон: мы не можем на этот раз вступиться за Джа Моранта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон отреагировал на поступок звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Мы вступались ранее за Джа Моранта, в частности, я тоже… На этот раз мы не можем вступиться за него. Это был самый глупый поступок, который он мог сделать. Просто идиотский поступок. Его родители должны стыдиться», — сказал Джексон во время подкаста I Am Athlete.

Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.

В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.