Инсайдер: у «Мэджик» есть место в платёжных ведомостях, наверняка вы слышали про Ванвлита

Руководство «Орландо Мэджик» может рассмотреть вариант с приобретением разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита. Об этом сообщает инсайдер ESPN Тим Макмэхон.
«У «Мэджик» есть место в платёжных ведомостях, они могут позволить себе разыгрывающего. Наверняка вы слышали про Фреда Ванвлита», — приводит слова Макмэхона аккаунт Legion Hoops.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Фред Ванвлит принял участие в 70 матчах, в которых набирал в среднем за игру 19,4 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.
Напомним, «Торонто» в первом раунде плей-ин проиграл «Чикаго Буллз» со счётом 105:109 и завершил выступления в текущем сезоне.
Ранее Ванвлит заявил, что пока не принял решения о том, воспользоваться ли опцией игрока на следующий сезон.
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