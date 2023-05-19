Тренер «Денвера» Майк Мэлоун — о втором матче с «Лейкерс»: это была настоящая битва

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился своими впечатлениями после победного матча с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это была настоящая битва. Мне казалось, что обе игры с ними длились пять часов. Мы сделали то, что должны были, выиграли обе игры на своей площадке, и теперь мы отправляемся в Лос-Анджелес с деловым настроем», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

Сегодняшний матч, проходивший в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)», закончился в пользу хозяев со счётом 108:103.

Счёт серии — 2-0 в пользу «Наггетс». Следующие два матча пройдут в Лос-Анджелесе. Победитель противостояния выйдет в финал НБА, где встретится с представителем Восточной конференции — «Бостоном Селтикс» или «Майами Хит».