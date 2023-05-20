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НБА рассматривает возможность изменить формат Матча звёзд

НБА рассматривает возможность изменить формат Матча звёзд
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НБА рассматривает возможность изменить формат Матча звёзд. Лига может отказаться от нынешнего варианта с драфтом баскетболистов и вернуться к игре команд Западной и Восточной конференций, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Эта тема обсуждалась на недавних встречах Совета управляющих лиги и генменеджеров.

Формат с поединком команды Западной и Восточной конференций использовался во время Звёздного уик-энда с 1951 по 2017 годы. С 2018-го голосованием среди болельщиков, журналистов и игроков выбираются капитаны команд, которые затем собирают составы с помощью драфта. В 2023 году в Матче звёзд команда Янниса Адетокунбо победила команду Леброна Джеймса со счётом 184:175. MVP встречи стал игрок «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

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