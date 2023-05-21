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Эксперт: тренер «Бостона» не знает, что делает

Эксперт: тренер «Бостона» не знает, что делает
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Известный эксперт Ник Райт высказал мнение по поводу главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззулы.

«Причина, по которой мы не сваливаем всё на Тейтума, в том, что тренер «Бостона» не знает, что делает», — приводит слова Райта портал Legion Hoops.

Напомним, во втором матче финальной серии Восточной конференции, который прошёл вчера, «Селтикс» уступили «Майами Хит» со счётом 105:111. Счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Эрика Споэльстры.

Теперь серия переезжает в Майами. Третий матч пройдёт в ночь на 22 мая.

В финале нынешнего сезона победитель данного противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс», в серии между которыми на данный момент счёт 3-0 в пользу коллектива из Колорадо.

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