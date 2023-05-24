Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

24 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня был сыгран один матч.

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 99:116, счёт в серии 3-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. Сегодня на его счету 33 очка, 11 подборов, семь результативных передач и два блокшота. Помимо Джейсона пять игроков «Бостона» набрали более 11 очков: Джейлен Браун (16), Деррик Уайт (16), Грант Уилямс (14), Маркус Смарт (11), Эл Хорфорд (12).

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 29 очками, девятью подборами и пятью ассистами.

Счёт в серии — 3:1 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния выйдет в финал НБА и сыграет с «Денвер Наггетс» за чемпионство.