Кайри Ирвинг прокомментировал слухи о возможном уходе из «Далласа»

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг призвал баскетбольную общественность не реагировать на слухи о продолжении его карьеры.
«Я свободный агент и не спешу принимать решение. Если говорить о спекуляциях вокруг моего имени от всех этих персон… от людей с телевидения, которые мешают спорт и политику и говорят о моём возможном переходе в какие-то команды… Пожалуйста, перестаньте обращать на это внимание. Я не тяну с решением и представляю, каким будет остаток моей карьеры», – сказал Ирвинг во время прямого эфира в социальных сетях.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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