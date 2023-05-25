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Кайри Ирвинг прокомментировал слухи о возможном уходе из «Далласа»

Кайри Ирвинг прокомментировал слухи о возможном уходе из «Далласа»
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг призвал баскетбольную общественность не реагировать на слухи о продолжении его карьеры.

«Я свободный агент и не спешу принимать решение. Если говорить о спекуляциях вокруг моего имени от всех этих персон… от людей с телевидения, которые мешают спорт и политику и говорят о моём возможном переходе в какие-то команды… Пожалуйста, перестаньте обращать на это внимание. Я не тяну с решением и представляю, каким будет остаток моей карьеры», – сказал Ирвинг во время прямого эфира в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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