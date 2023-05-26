Джо Маззулла рассказал о мотивации перед пятым матчем с «Майами»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал о дополнительной мотивации, сопровождавшей его в пятом матче серии с «Майами Хит».

«Что я делал в перерыве между четвёртым и пятым матчами серии? Честно? Я встретил трёх девочек с терминальной стадией рака. Мне хотелось думать, что я помогаю, когда разговариваю с ними, и они точно помогали мне, разговаривая со мной. Это мне напомнило о смысле жизни. Видеть девочку со смертельным заболеванием улыбающейся, наслаждающейся своей жизнью — в этом и есть весь смысл», — рассказал Маззулла на послематчевой пресс-конференции.

Сегодняшний матч в рамках серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счётом 110:97. «Селтикс» одержали вторую победу подряд, счёт серии стал 3-2 в пользу «Майами». Команда из штата Массачусетс нацелена совершить исторический камбэк — никто в истории лиги не выигрывал серию, уступая по ходу 0-3.