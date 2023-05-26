Д'Анджело Расселл хотел контракт на $ 100 млн перед обменом в «Лейкерс»

Журналист Yahoo Sports Джейк Фишер сообщил о деталях крупного контракта, который хотел получить разыгрывающий Д'Анджело Расселл в «Миннесоте Тимбервулвз» до его обмена в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Д`Анджело Расселл стремился к контракту стоимостью $ 100 млн на четыре года, когда он был в составе «Миннесоты Тимбервулвз». После нестабильного плей-офф сложно представить, что он получит подобный контракт в межсезонье», — приводит слова Фишера Lakers Daily.

Расселл провёл провальную серию в рамках финала Западной конференции с «Денвер Наггетс». За четыре матча в среднем он набирал 6,3 очка и делал 3,5 результативной передачи. Будучи игроком стартового состава на протяжении всего плей-офф, Расселл сыграл в заключительной игре всего лишь 14 минут.