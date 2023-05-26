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Ричард Джефферсон: «Бостон» станет первой командой, которая выиграет серию, уступая 0-3

Ричард Джефферсон: «Бостон» станет первой командой, которая выиграет серию, уступая 0-3
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Чемпион НБА 2016 года, а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон сделал громкое заявление насчёт исхода серии «Майами Хит» с «Бостон Селтикс».

«Бостон» станет первой командой, которая выиграет серию, уступая 0-3 по её ходу», — заявил Джефферсон в шоу NBA Today.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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Сегодняшний матч в рамках серии финала Восточной конференции закончился победой «Бостона» со счётом 110:97. «Селтикс» одержали вторую победу подряд, счёт серии стал 3-2 в пользу «Майами». Команда из штата Массачусетс нацелена совершить исторический камбэк — никто в истории лиги не выигрывал серию, уступая по ходу 0-3.

Следующий матч пройдёт в Майами. Потенциальный седьмой матч серии пройдёт в Бостоне. Победитель противостояния сыграет в финале с «Денвер Наггетс».

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