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Стивен Эй Смит: у «Майами» большие проблемы в серии с «Бостоном»

Стивен Эй Смит: у «Майами» большие проблемы в серии с «Бостоном»
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Известный эксперт и телеведущий Стивен Эй Смит считает, что у «Майами Хит» есть большие проблемы в противостоянии с «Бостон Селтикс» и они обязаны выигрывать шестой матч, чтобы выйти в финал.

После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу «Майами». При этом «Хит» выиграл первые три встречи.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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«У «Майами» большие проблемы. В шестой игре им необходимо побеждать, а на «Хит» сейчас оказывают большое давление, учитывая, что 150 команд пытались, но не смогли отыграться в серии с 0-3.

«Майами» играет с самой талантливой командой, и теперь они в таком положении, что если вы отправляетесь к себе на площадку и проиграете там, то седьмая игра с Тейтумом будет в Бостоне. Удачи вам в этом. «Майами» обязан выигрывать», — сказал Эй Смит в эфире шоу Get Up.

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