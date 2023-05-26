Источник: Леброн Джеймс продолжит выступать за «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Звёздный форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит выступления за команду в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к баскетболисту.

Утверждается, что Леброн выполнит свой контракт. В прошлом межсезонье Джеймс подписал новое соглашение, согласно условиям которого баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Напомним, после вылета от «Денвер Наггетс» (0-4) в полуфинальной серии в нынешнем сезоне Леброн Джеймс заявил, что подумает о возможном завершении профессиональной карьеры.

Следующий сезон может стать для Леброна Джеймса 21-м в рамках НБА. Он четырежды становился чемпионом лиги.