Источник: Леброн Джеймс продолжит выступать за «Лейкерс» в новом сезоне НБА
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Звёздный форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит выступления за команду в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к баскетболисту.
Утверждается, что Леброн выполнит свой контракт. В прошлом межсезонье Джеймс подписал новое соглашение, согласно условиям которого баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Напомним, после вылета от «Денвер Наггетс» (0-4) в полуфинальной серии в нынешнем сезоне Леброн Джеймс заявил, что подумает о возможном завершении профессиональной карьеры.
Следующий сезон может стать для Леброна Джеймса 21-м в рамках НБА. Он четырежды становился чемпионом лиги.
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