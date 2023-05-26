«Лейкерс» не предложат Д’Анджело Расселлу максимальный контракт
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«Лос-Анджелес Лейкерс» не будет предлагать разыгрывающему команды Д’Анджело Расселлу максимальный контракт в межсезонье, сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.
Напомним, Расселл летом станет ограниченно свободным агентом.
«Расселл имеет право заключить двухлетнее соглашение на сумму $ 67,5 млн до 30 июня, но «Лейкерс» не станут предлагать ему такой контракт, сообщили нам источники, знакомые с ситуацией», — написал журналист в колонке.
В плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Д’Анджело Расселл принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 13,3 очка при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги., совершал 2,9 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.
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