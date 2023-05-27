Тимофей Мозгов рассказал, за кого болел в серии между «Денвером» и «Лейкерс»

Бывший игрок НБА Тимофей Мозгов поведал о том, кого поддерживал в финале Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Передо мной стоял сложный выбор: за кого болеть в финале Западной конференции. Я болел за Леброна и за «Денвер». Не болел за «Лейкерс», но переживал за Леброна.
Мне хотелось, чтобы он выиграл, но и мне хотелось, чтобы «Денвер» выиграл. У меня там осталось много хороших знакомых. Эта команда стала когда-то домом для меня и моей семьи. Так что выбор был сложный. Когда «Денвер» набирал очки, я радовался, когда Леброн – тоже», – сказал Мозгов в интервью на YouTube-канале «Взял мяч».
Напомним, «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0 в серии. В финале НБА они встретятся с победителем Восточной конференции. Сейчас счёт в серии между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» 3-2 в пользу команды из Флориды.
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