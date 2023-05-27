Брюс Браун — о предыдущем межсезонье: никто не был особо заинтересован во мне

Защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун рассказал о том, прошлым летом ни одна команда не была заинтересована в нём, сомневаясь в его качествах.

«Перед межсезоньем были слухи о том, что я получу много предложений. Но на деле никто не был особо заинтересован во мне. Они сомневались в моих навыках гарда. Я принял это близко к сердцу. Затем «Денвер» связался со мной, они говорили много правильных вещей и в итоге всё получилось идеально», — приводит слова Брауна CLutchPoints в своих социальных сетях.

В «Наггетс» Браун проводит свой лучший сезон в карьере. Будучи главным игроком со скамейки в плей-офф он набирает в среднем 12,2 очка и 3,9 подборов.

«Денвер» вышел в финал НБА и встретится с представителем Восточной конференции.