Брюс Браун — о предыдущем межсезонье: никто не был особо заинтересован во мне
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Защитник «Денвер Наггетс» Брюс Браун рассказал о том, прошлым летом ни одна команда не была заинтересована в нём, сомневаясь в его качествах.
«Перед межсезоньем были слухи о том, что я получу много предложений. Но на деле никто не был особо заинтересован во мне. Они сомневались в моих навыках гарда. Я принял это близко к сердцу. Затем «Денвер» связался со мной, они говорили много правильных вещей и в итоге всё получилось идеально», — приводит слова Брауна CLutchPoints в своих социальных сетях.
В «Наггетс» Браун проводит свой лучший сезон в карьере. Будучи главным игроком со скамейки в плей-офф он набирает в среднем 12,2 очка и 3,9 подборов.
«Денвер» вышел в финал НБА и встретится с представителем Восточной конференции.
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