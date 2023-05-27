Гилберт Аренас считает, что «Голден Стэйт» стоит обменять Джордана Пула

Экс разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас рассказал об обмене, который стоит совершить «Голден Стэйт Уорриорз» в ближайшее межсезонье.

«Я бы попробовал обменять Джордана Пула на Джейлена Брауна», — приводит слова Аренаса NBACentral.

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Джордан провёл не самый удачный плей-офф, особенно в серии в рамках второго раунда Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс». За шесть игр с «озёрниками» он в среднем набирал 8,3 очка и 4,2 результативные передачи. «Уорриорз» в итоге впервые с 2014 года проиграли серию в конференции. Со следующего сезона Пул будет получать около $ 30 млн за сезон.

В регулярном сезоне цифры Пула значительно лучше — 20,4 очка и 4,5 ассистов. Команда из Сан-Франциско начнёт действовать в межсезонье после того, как решат вопрос продления контракта с генеральным менеджером Бобом Майерсом.