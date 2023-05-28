«Детройт» изучал возможность назначения Джерри Стэкхауза на пост главного тренера

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Бывший игрок НБА, ныне главный тренер одной из университетских команд NCAA Джерри Стэкхауз рассматривался в качестве наставника «Детройт Пистонс». Об этом сообщает SNY.

«В «Пистонс» предварительно изучили Джерри Стэкхауза. Бывший игрок «Детройта», а в данный момент главный тренер Вандербильтского университета, сейчас не входит в сферу интересов «Пистонс», — говорится в источнике.

Напомним, Монти Уильямс, ранее возглавлявший «Финикс Санз», отклонил крупное денежное предложение от «Детройт Пистонс».

Монти Уильямс отказал «Пистонс»: Монти Уильямс отказался возглавлять «Детройт», несмотря на щедрое предложение

В начале апреля руководство «Детройта» приняло решение отстранить Дуэйна Кейси от должности главного тренера.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Пистонс» под руководством Кейси заняли последнее, 15-е место в Восточной конференции с процентом побед 20,7 (17-65).