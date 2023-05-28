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Джейсон Тейтум повторил достижение Леброна Джеймса в плей-офф НБА

Джейсон Тейтум повторил достижение Леброна Джеймса в плей-офф НБА
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Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отметился в шестой игре серии в рамках финала Восточной конференции с «Майами Хит» 31 очком, 12 подборами и пятью результативными передачами.

Тем самым игрок повторил достижение звёздного форварда Леброна Джеймса по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ ассистами в отдельно взятом розыгрыше плей-офф. Теперь у Тейтума и Леброна по семь таких игр. Джеймс установил это достижение в 2018 году, когда смог в очередной раз вывести «Кливленд Кавальерс» в финал НБА.

Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
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Матч закончился победой «Селтикс» со счётом 104:103. Счёт в серии сравнялся — 3-3. Решающая, седьмая игра серии пройдёт 30 мая в Бостоне. Время старта — 3:30 по мск. Победитель противостояния выйдет в финал.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
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