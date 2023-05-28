Лиллард объяснил, почему Йокич — лучший игрок НБА

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Йокич, возможно, лучший игрок в лиге… Умный, как дьявол, он может бросать, он отлично пасует, он играет в командный баскетбол, думает только о победе, при этом он скромен и остаётся верен себе. Мне нравится, как Джокер делает своё дело», — приводит слова Лилларда ClutchPoints.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».