Инсайдер рассказал, почему Ирвинг не перейдёт в «Лейкерс» в ближайшее межсезонье

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вряд ли перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее межсезонье, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Пока мы ждем четких сведений о намерениях «Лейкерс», и до сих пор не было никаких подтвержденных сигналов о том, что Ирвинг входит в число их приоритетов в межсезонье. Источники в лиге говорят, что «Маверикс» не будут заинтересованы в переговорах с «Лейкерс», где Д'Анджело Рассел будет основным игроком, переходящим в «Даллас». Все указывает на то, что «Маверикс» по-прежнему намерены переподписать Ирвинга», — приводит слова Стейна USA Today.
Кайри Ирвинг присоединился к «Далласу» по ходу текущего сезона, перейдя в команду в рамках крупного обмена из «Бруклин Нетс». 31-летний баскетболист принял участие в 20 матчах за «Маверикс», в которых набирал в среднем за игру 27 очков, совершал пять подборов и отдавал шесть результативных передач. «Даллас» по итогам регулярного чемпионата не попал даже в плей-ин.
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