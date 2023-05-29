Споэльстра: нет ничего лучше седьмых матчей

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу финальной серии Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«Это семиматчевая серия, до четырех побед. Нет ничего лучше седьмых матчей», – сказал Споэльтсра после матча.

Самым результативным игроком шестой встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов. Напомним, «Селтикс» сравняли счёт в серии — 3-3. Решающая, седьмая игра начнётся 30 мая в 3:30 мск в Бостоне.