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Джимми Батлер рассказал о настрое «Майами» после поражения в 6-м матче с «Бостоном»

Джимми Батлер рассказал о настрое «Майами» после поражения в 6-м матче с «Бостоном»
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Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал настрой команды перед седьмым матчем финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Бостоном Селтикс» на фоне поражения в шестой игре.

«У нас отличная команда — есть парни, которые не сдаются. Есть ребята, которые прошли долгий путь. Так зачем им сдаваться? Это этап, на котором мы находимся. Сцена готова — освещение уже наладили, осталось дождаться появления наших», — заявил Батлер во время пресс-конференции.

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Напомним, самым результативным игроком вчерашней встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата.

Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов.

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