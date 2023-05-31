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Эрик Споэльстра: у нас у всех очень близкие отношения внутри раздевалки

Эрик Споэльстра: у нас у всех очень близкие отношения внутри раздевалки
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра ответил на вопрос о том, как он общался с командой после шестого матча серии против «Бостон Селтикс», а также о близких взаимоотношениях внутри коллектива.

«Думал ли я о том, как правильно обратиться к своей команде после шестой игры? Не думал. Возможно мне просто помогли голые эмоции.

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Когда у тебя такие тесные взаимоотношения с раздевалкой, и у них между друг другом тоже, и у персонала с ними близкие отношения, и у игроков с персоналом, — порой то, что сработает лучше всего — не наигранные эмоции. Я не действовал по сценарию», — сказал Споэльстра на послематчевой пресс-конференции.

«Майами» выиграл серию не позволил «Бостону» совершить исторический камбэк.

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