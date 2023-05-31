Майк Мэлоун — о финале: это будет величайший вызов в наших жизнях

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился ожиданиями перед финальной серией с «Майами Хит».

«Как я и сказал команде, мы должны забыть, что «Майами» заняли восьмое место в конференции в регулярке. Они обыграли «Милуоки» 4-3. Команду, которая одержала больше всего побед в сезоне. «Хит» выиграли в серии против «Бостона» со счётом 4-3 и вели по ходу серии 3-0. Команду, которая заняла второе место в лиге по количеству побед.

Когда выходишь в финал — твоё место забывается. Для тех, кто думает, что это будет лёгкая для нас серия — люди, я даже не знаю что вам сказать. Это будет величайший вызов в наших жизнях. Это финал НБА. Мы пытаемся выиграть первый титул в истории организации — это будет самая сложная вещь на свете. Так и должно быть», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.