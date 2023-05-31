«Пеликанс» наймут новых сотрудников, которые будут следить за здоровьем игроков

«Нью-Орлеан Пеликанс» планирует реструктурировать персонал, который будет следить за здоровьем игроков после травмоопасного сезона-2022/2023, сообщили источники The Times-Picayune.

Аарон Нельсон, вице-президент «Пеликанс» по работе с игроками и уходу за ними, возглавлял этот отдел в течение последних четырёх сезонов.

Два лучших игрока «Нью-Орлеана», Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, в прошлом сезоне пропустили в общей сложности 90 игр из-за повреждений.

«Я не хочу, чтобы о нашей команде говорили: «Боже мой, они должны исправить ситуацию с медициной». Нет, нам нужно многое исправить. Мы должны делать целую кучу вещей лучше. Это только часть этого», — сказал исполнительный вице-президент команды Дэвид Гриффин.