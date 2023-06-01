Скип Бэйлесс – о Николе Йокиче: если он не выиграет финал, то это обесценит его

Аналитик шоу UNDISPUTED Скип Бэйлесс считает, что звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич находится в непростом положении перед финалом НБА с «Майами Хит», в котором его команда является фаворитом. Команда из Колорадо в плей-офф является первой «сеяной» в Западной конференции, а её соперник восьмым в Восточной.

«Йокичу лучше победить, потому что он должен выигрывать легко. Его команда является фаворитом, имеет большое преимущество против «сеяного» восьмым «Майами Хит». Правда в том, что он в шатком положении, потому что, если он не выиграет этот финал, это на самом деле обесценит его. Люди скажут, что он даже не смог победить восьмой номер посева. Так что это трудная ситуация для Йокича, потому что кажется предрешённым, что он выиграет, так как «Денвер» просто лучше», – сказал Бэйлесс.

На пути к финалу «Денвер» победил в плей-офф «Миннесоту» (4-1 в серии), «Финикс» (4-2) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). «Майами» обыграл «Милуоки» (4-1), «Нью-Йорк» (4-2) и «Бостон» (4-3).