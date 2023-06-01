Джо Маззулла продолжит тренировать «Бостон Селтикс» в следующем сезоне НБА
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла сохранит свой пост в следующем сезоне. Об этом сообщил президент клуба по баскетбольным операциям Брэд Стивенс.
«Нам нужно стать немного лучше», – сказал Стивенс на пресс-конференции, сообщая о планах команды на следующий сезон НБА, подтвердив, что Маззулла останется главным тренером «Бостон Селтикс».
Напомним, сезон-2022/2023 стал дебютным для Маззуллы в качестве главного тренера команды НБА. Он был назначен на этот пост после отставки Име Удоки, у которого выполнял роль ассистента.
«Бостон Селтикс» смог выйти в финал Восточной конференции, где уступил «Майами Хит» со счётом 4-3 в серии. При этом команда Маззуллы по ходу серии проигрывала со счётом 3-0.
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