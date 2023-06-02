«Он как Джейсон Кидд в роли разыгрывающего». Трэйси Макгрэди — о Николе Йокиче

Член Зала славы, семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди комплиментарно высказался о звёздном центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.
«Никола чертовски хорош, боже. Не видел ничего похожего на него… Он как Джейсон Кидд в роли разыгрывающего. Он в шаге от того, чтобы стать чемпионом и MVP финальной серии», — сказал Макгрэди в эфире SHOWTIME Basketball.
В первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» сербский баскетболист набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 14 результативных передач и 10 подборов за 40 минут, проведённых на площадке.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.
- 2 июня 2023
-
09:41
-
09:16
-
08:59
-
08:46
-
07:22
-
07:18
-
06:30
-
06:14
-
05:44
-
04:22
-
03:18
-
03:01
-
02:53
-
01:23
-
00:39
-
00:27
- 1 июня 2023
-
23:50
-
23:07
-
22:42
-
21:57
-
21:45
-
21:04
-
20:11
-
20:00
-
18:47
-
17:56
-
17:41
-
16:17
-
16:08
-
16:05
-
15:31
-
15:15
-
15:13
-
14:57
-
14:45