«Он как Джейсон Кидд в роли разыгрывающего». Трэйси Макгрэди — о Николе Йокиче

Член Зала славы, семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди комплиментарно высказался о звёздном центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Никола чертовски хорош, боже. Не видел ничего похожего на него… Он как Джейсон Кидд в роли разыгрывающего. Он в шаге от того, чтобы стать чемпионом и MVP финальной серии», — сказал Макгрэди в эфире SHOWTIME Basketball.

В первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» сербский баскетболист набрал 27 очков (8 из 12 с игры), 14 результативных передач и 10 подборов за 40 минут, проведённых на площадке.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Йокич принял участие в 16 играх, набирая в среднем 29,8 очка, 13,1 подбора и 10,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 47,5.