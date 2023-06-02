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Майк Мэлоун: наши парни прекрасно защищались, не допуская фолов

Майк Мэлоун: наши парни прекрасно защищались, не допуская фолов
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал защитный перформанс своей команды в первом матче финальной серии с «Майами Хит».

«Что мне понравилось в нашей защите сегодня? Сразу несколько вещей. Допустить только 93 очка, из которых 40 очков пришли с двухочковых бросков, 33 очка с трёхочковых, что ниже их среднего показателя в 39%, но, пожалуй, самое впечатляющее — мы допустили лишь два штрафных броска.

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Мы сами же добирались до этой линии 20 раз. Джимми Батлер один из лучших игроков по тому, чтобы зарабатывать на себе фолы, потому это ещё более впечатляюще. Наши прекрасно защищались, не допуская фолов», — ответил Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

Счёт в серии 1-0 в пользу «Денвера».

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