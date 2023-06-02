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Майк Мэлоун: наши игроки были очень сконцентрированы перед первой игрой

Майк Мэлоун: наши игроки были очень сконцентрированы перед первой игрой
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о том, как команда справилась с долгим перерывом после серии с «Лейкерс».

«Был ли я обеспокоен длинным перерывом между матчами? Совершенно нет, потому что у нас уже была ситуация в этом постсизоне, сразу после регулярного сезона, где у нас была целая неделя на подготовку перед серией с «Миннесотой». Как и сейчас, тогда мы большую часть недели не знали кто будет нашим соперником по серии.

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Но наши игроки были очень сконцентрированы перед первой игрой, они ничего не растеряли. На тренировках мне даже не нужно их дополнительно мотивировать, им это не нужно. Сегодня было приятно увидеть такую хорошую игру после перерыва», — сказал Мэлоун на послематчевой пресс-конференции.

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