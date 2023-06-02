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Эрик Споэльстра: атака должна развиваться с большим желанием и темпом

Эрик Споэльстра: атака должна развиваться с большим желанием и темпом
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал проблемы в нападении своей команды в первом матче финальной серии с «Денвер Наггетс».

«На протяжении матча у нас было немало отличных позиций для трёхочковых бросков. Но также были владения, где нам было сложно установить контроль и направление атак. Нужно отдать должное тому, как они обороняли «краску», они очень эффективно использовали помощь от третьего игрока.

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Наша атака должна развиваться с большим желанием и темпом. Мы — агрессивная, атакующая команда, и если мы не можем найти эффективные броски из-под кольца или не можем найти штрафные броски, мы должны найти альтернативный подход, чтобы их заработать», — рассказал Споэльстра на пресс-конференции.

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