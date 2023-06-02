Эрик Споэльстра: атака должна развиваться с большим желанием и темпом
Поделиться
Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал проблемы в нападении своей команды в первом матче финальной серии с «Денвер Наггетс».
«На протяжении матча у нас было немало отличных позиций для трёхочковых бросков. Но также были владения, где нам было сложно установить контроль и направление атак. Нужно отдать должное тому, как они обороняли «краску», они очень эффективно использовали помощь от третьего игрока.
Как прошёл первый матч «Денвер» — «Майами»
Наша атака должна развиваться с большим желанием и темпом. Мы — агрессивная, атакующая команда, и если мы не можем найти эффективные броски из-под кольца или не можем найти штрафные броски, мы должны найти альтернативный подход, чтобы их заработать», — рассказал Споэльстра на пресс-конференции.
Яркий дебют Йокича в финале НБА
Комментарии
- 2 июня 2023
-
14:27
-
14:05
-
13:31
-
12:52
-
11:55
-
11:44
-
11:35
-
11:27
-
10:57
-
10:38
-
10:31
-
09:57
-
09:41
-
09:16
-
08:59
-
08:46
-
07:22
-
07:18
-
06:30
-
06:14
-
05:44
-
04:22
-
03:18
-
03:01
-
02:53
-
01:23
-
00:39
-
00:27
- 1 июня 2023
-
23:50
-
23:07
-
22:42
-
21:57
-
21:45
-
21:04
-
20:11
Партнерский контент