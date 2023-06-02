Рэпер Дрейк поставил $ 1 млн на победу «Денвера» в финале НБА

Известный рэп-исполнитель Дрейк поставил $ 1 млн на победу «Денвер Наггетс» над «Майами Хит» в финале Национальной баскетбольной ассоциации, а также ещё $ 250 тысяч на то, что серия завершится со счётом 4-1 в пользу «Наггетс».

Напомним, Дрейк известен тем, что часто делает крупные ставки на спортивные события.

В первом матче, который прошёл в ночь на 2 июня, «Денвер» одержал победу со счётом 104:93 и повёл в серии — 1-0. Вторая игра пройдёт на площадке «Наггетс» в ночь на 5 июня.

На предыдущих стадиях плей-офф «Денвер» прошёл «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1), «Финикс Санз» (4-2) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0). Это первый финал НБА в истории «Наггетс».

«Майами Хит» в стадии плей-ин уступил «Атланте Хоукс», но затем обыграл «Чикаго Буллз» и вышел в плей-офф, где на пути к финалу прошёл «Милуоки Бакс» (4-1), «Нью-Йорк Никс» (4-2) и «Бостон Селтикс» (4-3).