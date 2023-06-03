Дрэймонд Грин — о «Денвере»: я знаю, как выглядят команды, нацеленные на чемпионство

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу «Денвер Наггетс» над «Майами Хит» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В первом матче, который прошёл в ночь на 2 июня победу одержал «Денвер» со счётом 104:93 и повёл в серии — 1-0. Вторая игра пройдёт на площадке «Наггетс» в ночь на 5 июня.
«Денвер» не валяет дурака, не играется с едой. Расправились с блюдом и в сторону его. Так было у них в первой серии, во второй серии, в третьей серии, и в первой игре финала тоже. Все говорят, что им осталось немного, что они скоро устанут. Но они пришли не дурачиться, а работали над собой, это видно. Вышли полностью готовыми, заряженными на победу. Я знаю, как выглядят команды, которые нацелились на чемпионство», — сказал Грин в очередном выпуске своего подкаста.
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