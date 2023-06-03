Дрэймонд Грин: на месте Майка Мэлоуна сейчас я бы чувствовал себя идеально

Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями по поводу первой игры финальной серии между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».

«На месте Майка Мэлоуна (главный тренер «Денвер Наггетс». — Прим. «Чемпионата») я бы вошёл в раздевалку после первого матча и сказал, что парням нужно улучшить несколько вещей в своей игре. Сказал бы, что мы сможем играть ещё лучше. И это правда. Они могут. Но потом я бы вышел из раздевалки и проговаривал бы: «Да, да, да, да», радуясь такой победе. Причём победа с идеальным счётом. Когда вы громите соперника, они зачастую выходят на следующий матч с особенной мотивацией. «Денвер» этого избежал. Так что на месте Майка Мэлоуна сейчас я бы чувствовал себя идеально», — сказал Грин на собственном подкасте.