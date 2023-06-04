Никола Йокич: детям не надо брать с меня пример, у них должен быть свой путь

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич порассуждал о важности чемпионства для организации, а также о том, стоит ли детям делать из него идола.

«Является ли дополнительной мотивацией для нас, что «Денвер» ни разу не брал титул? Да, конечно, это мотивация. Это очень важно, ведь этого никогда не происходило. Мы оставим серьёзное наследие, если в итоге сможем сделать это. Но я не знаю, должны ли после этого дети смотреть на меня или что-то такое. Детям не надо брать с меня пример, у них должен быть свой путь», — заявил Йокич на пресс-конференции.

Следующая игра серии между «Денвером» и «Майами» пройдёт 5 июня (3:30 мск). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс». Это первый финал НБА в истории команды из Колорадо.