Первая игра финальной серии НБА получила низкие ТВ-рейтинги

Первая игра финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне собрала значительно меньше зрителей, чем первая игра прошлогоднего финала, сообщает портал DenverSports.
Встреча «Денвер Наггетс» с «Майами Хит», закончившаяся победой команды из Колорадо со счётом 104:93, собрала 7,6 млн зрителей в США. В свою очередь, первая игра финала 2022 года между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» привлекла внимание 11,4 млн человек.
По сравнению с финалом третьи раунды конференций отдельно били исторические рекорды по просмотрам. Например, третью игру серии между «Денвером» и «Лос-Анджелесом» на пике смотрели более 10 млн человек, что является рекордом лиги по рейтингам третьих игр финалов конференций за последние 12 лет.
«Наггетс» играют в финале НБА первый раз в истории.
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