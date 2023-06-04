Никола Йокич сравнил игру за сборную Сербии и за «Денвер»

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о различиях в эмоциях между игрой за национальную команду и за клуб из Колорадо.

«Опыт различается. Когда играешь за Сербию — всё по-другому. Больше эмоций, адреналина. Вся страна за тебя болеет, это же мечта любого сербского игрока в истории — поиграть за национальную команду. Чувствуется больше давления, больше эмоций. Вообще всё чувствуешь сильнее на порядок, когда играешь за страну», — рассказал Йокич на пресс-конференции.

За карьеру в национальной команде Йокич сумел помочь Сербии взять серебро на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Сербия сыграет на грядущем чемпионате мира по баскетболу, который пройдёт в Азии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.