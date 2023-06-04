Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это тяжело». Джимми Батлер поделился ощущениями об игре против Йокича и Маррея

«Это тяжело». Джимми Батлер поделился ощущениями об игре против Йокича и Маррея
Комментарии

Лидер «Майами» Джимми Батлер высказался о том, как тяжело играть против звёздного сербского центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея из «Денвер Наггетс».

«Каково играть против Йокича и Маррея? Это тяжело, очень тяжело. Они всё делают хорошо. В большинстве случаев приходится сдваиваться на каждом из них. Мы должны придумать, как играть против них, ибо их опасность чувствуется почти в каждом владении. Мы сфокусируемся на этом.

Оперативная информация:
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE
Live
Чем же ответит Эрик Споэльстра? «Денвер» и «Майами» проведут второй матч финала НБА. LIVE

В любом случае это будет очень тяжело, ведь они оба отличные плеймейкеры, но также могут набрать 50 очков в любом отдельном матче. А ещё вокруг них стоят постоянно отличные бросающие игроки. Но нам придётся принять этот вызов для того, чтобы добиться общей цели», — рассказал Батлер на пресс-конференции.

У «Санз» всё будет хорошо?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023