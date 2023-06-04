«Это тяжело». Джимми Батлер поделился ощущениями об игре против Йокича и Маррея
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Лидер «Майами» Джимми Батлер высказался о том, как тяжело играть против звёздного сербского центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея из «Денвер Наггетс».
«Каково играть против Йокича и Маррея? Это тяжело, очень тяжело. Они всё делают хорошо. В большинстве случаев приходится сдваиваться на каждом из них. Мы должны придумать, как играть против них, ибо их опасность чувствуется почти в каждом владении. Мы сфокусируемся на этом.
Оперативная информация:
В любом случае это будет очень тяжело, ведь они оба отличные плеймейкеры, но также могут набрать 50 очков в любом отдельном матче. А ещё вокруг них стоят постоянно отличные бросающие игроки. Но нам придётся принять этот вызов для того, чтобы добиться общей цели», — рассказал Батлер на пресс-конференции.
У «Санз» всё будет хорошо?
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