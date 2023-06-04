«Я буду готов». Кевин Лав — об участии в финальной серии НБА

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав высказался по поводу финальной серии НБА, в которой его команда встречается с «Денвер Наггетс».

«Если назовут мой номер, отлично, я буду готов. Если нет, я поддержу наших ребят как смогу», — сказал Кевин Лав.

Первый матч противостояния закончился победой «Денвера» со счётом 104:93. Второй матч серии также пройдёт в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)».

Напомним, в финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» победили «Бостон Селтикс» (4-3 в серии). Игроки «Денвера» в финале Западной конференции обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

«Наггетс» играют в своём первом финале в истории организации.