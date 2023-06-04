Скут Хендерсон рассказал про переписку с Лиллардом

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон, являющийся основным соперником француза Виктора Вембаньямы за звание первого номера драфта НБА — 2023, рассказал о своих отношениях с лидером «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом.

«Самое безумное, что я написал Дейму в 2021-м СМС с просьбой о совете… Он написал ответ в начале этого или прошлого года… Я увидел его, когда он пришёл, поблагодарил, это действительно круто. Он тоже крутой чувак», — приводит слова Хендерсона Clutch Points.

Напомним, недавно в Чикаго прошла жеребьёвка драфта НБА — 2023, по итогам которой право первого выбора получил «Сан-Антонио Спёрс». Под вторым номером будет выбирать «Шарлотт Хорнетс». Под третьим — «Портленд Трэйл Блэйзерс».