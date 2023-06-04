Майк Мэлоун рассказал, какие наставления он дал своей команде во время финальной серии НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун рассказал, какие наставление он дал своей команде во время финальной серии НБА, в котором она встречается с «Майами Хит».

«Сегодня я сказал нашим игрокам:

— Не читайте газет, не слушайте людей по радио и телевидению, говорящих, что эта серия окончена и что мы уже победили, потому что мы ещё ничего толком не сделали», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Следующая игра серии между «Денвером» и «Майами» пройдёт 5 июня (3:30 мск). Счёт в серии — 1-0 в пользу «Наггетс». Это первый финал НБА в истории команды из Колорадо.