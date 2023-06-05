Сэм Касселл войдёт в тренерский штаб Джо Маззуллы в «Бостоне»

«Бостон Селтикс» договорился с Сэмом Касселлом по поводу подписания контракта. Как сообщает инсайдер The Athletic, 53-летний специалист войдёт в тренерский штаб Джо Маззуллы в качестве ассистента.
В послужном списке Касселла такие команды, как «Вашингтон Уизардс» (2009-2014 — ассистент), «Лос-Анджелес Клипперс» (2014-2020) и «Филадельфия Сиксерс» (2020-2023). В качестве игрока Сэм становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2008 году в составе «Бостон Селтикс».
Напомним, ранее резидент клуба по баскетбольным операциям «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что главный тренер Джо Маззулла сохранит свой пост в следующем сезоне, несмотря на то, что «Селтикс» уступили «Майами Хит» в семи матчах во время финала плей-офф НБА в Восточной конференции.
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