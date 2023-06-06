Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны планы «Чикаго» по Николе Вучевичу в межсезонье

Стали известны планы «Чикаго» по Николе Вучевичу в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Чикаго Буллз» рассматривает вариант с продлением контракта с центровым Николой Вучевичем как минимум на три года. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

«В «Чикаго» с оптимизмом ждут выздоровления Лонзо Болла после трёх перенесённых операций на левом колене, а на прошлой неделе начали обсуждать потенциальное продление контракта с Николой Вучевичем. «Буллз» рассчитывают на него на ближайшие три года», — говорится в источнике.

Проверь свои знания по разделу:
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Тест
Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?

Действующий контракт 32-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2022/2023 ($ 22 млн). В межсезонье центровой станет неограниченно свободным агентом. В минувшем регулярном сезоне Вучевич принял участие в 82 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, 11 подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 34,9.

Как прошёл второй матч «Денвер» — «Майами»:
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Live
«Майами» — в деле! «Денвер» потерпел первое поражение в плей-офф на своей площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023