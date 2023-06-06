Стали известны планы «Чикаго» по Николе Вучевичу в межсезонье

Руководство «Чикаго Буллз» рассматривает вариант с продлением контракта с центровым Николой Вучевичем как минимум на три года. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.

«В «Чикаго» с оптимизмом ждут выздоровления Лонзо Болла после трёх перенесённых операций на левом колене, а на прошлой неделе начали обсуждать потенциальное продление контракта с Николой Вучевичем. «Буллз» рассчитывают на него на ближайшие три года», — говорится в источнике.

Действующий контракт 32-летнего баскетболиста действует до конца сезона-2022/2023 ($ 22 млн). В межсезонье центровой станет неограниченно свободным агентом. В минувшем регулярном сезоне Вучевич принял участие в 82 матчах, набирая в среднем 17,6 очка, 11 подборов и 3,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 34,9.