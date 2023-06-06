Инсайдер: Кайри Ирвинг хочет остаться в «Далласе»

Американский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде, сообщил инсайдер Марк Стейн.

По информации Стейна, Ирвинг хочет закончить со всеми слухами о его возможном переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

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«Маверикс» закончили сезон с 24-м защитным рейтингом в лиге. Команда будет пытаться искать хороших игроков в обороне, чтобы сбалансировать двух звёздных баскетболистов. В последние недели начали появляться слухи о возможном переходе Кайри в «Лос-Анджелес Лейкерс».