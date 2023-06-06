Джарен Джексон-младший рассказал, кого считает величайшим баскетболистом в истории

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший признался, что считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.

«Не знаю, как долго он ещё будет выступать. Но он самый лучший игрок», — сказал Джексон-младший в Podcast P with Paul George.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад: