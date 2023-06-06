Джарен Джексон-младший рассказал, кого считает величайшим баскетболистом в истории
Поделиться
Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший признался, что считает лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.
«Не знаю, как долго он ещё будет выступать. Но он самый лучший игрок», — сказал Джексон-младший в Podcast P with Paul George.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад:
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2023
-
12:15
-
12:01
-
11:24
-
10:44
-
10:21
-
09:42
-
09:20
-
08:03
-
07:27
-
04:08
-
03:30
-
00:59
-
00:32
- 5 июня 2023
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
23:03
-
21:37
-
20:35
-
20:13
-
19:59
-
19:46
-
19:27
-
19:06
-
18:03
-
16:23
-
16:00
-
15:31
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:16
-
14:00
Партнерский контент