Йокич уступает лишь Джордану по среднему количеству очков в проигранных матчах плей-офф

Звёздный сербский центровой Никола Йокич в нынешнем сезоне НБА уступает лишь легенде лиги Майклу Джордану по среднему количеству набранных очков в матчах плей-офф. На счету Йокича 41,8 очка в четырёх проигранных встречах плей-офф этого сезона. У Джордана было 43,7 очка в 1986 году, когда его команда («Чикаго Буллз») уступила в серии с «Бостон Селтикс» в первом же раунде плей-офф.
Напомним, в прошлом сезоне Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В нынешнем сезоне НБА Никола принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
Йокич принял поцелуй от одного из своих братьев:
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