Вогель: это начало новой эры «Финикса», чувствую, что мы можем делать великие дела

Американский специалист Фрэнк Вогель высказался после назначения на пост главного тренера «Финикс Санз».

«Это начало новой эры баскетбольной команды «Финикс Санз». Мы стремимся привлечь таланты чемпионского уровня.

Я чувствую, что мы можем делать великие дела прямо сейчас. Этот город, этот коллектив — многие хотят оказаться здесь. Я чувствую, что мы сможем привлечь настоящие таланты, и нас ждёт увлекательное будущее», — приводит слова Вогеля пресс-служба клуба.

Напомним, «Финикс Санз» объявил о назначении 49-летнего Фрэнка Вогеля на пост главного тренера взамен уволенного ранее Монти Уильямса, под руководством которого команда вылетела во втором раунде плей-офф НБА в нынешнем сезоне, проиграв в серии «Денвер Наггетс» — 2-4.