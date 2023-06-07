Батлер — об Адебайо: он станет причиной по которой мы выиграем чемпионство
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал об отличном уровне игры своего партнёра центрового Эдриса Адебайо.
«Да, Бэм великолепно играет на протяжении всего плей-офф, тем более в финальной серии тоже, и это учитывая, что в защите у него самая сложная задача среди нас всех. Он играет очень энергично. Он никогда не отдыхает во время владений. Нужно уважать его за это. А что касается нападения — он делает всё для нас. Нам нужно, чтобы он продолжал эту роль исполнять. Он играет за всех нас целый год и я хочу повториться — он станет причиной почему мы выиграем чемпионство», — заявил Батлер на пресс-конференции.
В первых двух играх финала Бэм в среднем набирает 23,5 очков, 11 подборов и 4,5 результативных передач.
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