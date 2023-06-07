Фрэнк Вогель — о Деандре Эйтоне: он может стать одним из лучших центровых в лиге

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель высказался о потенциале центрового Деандре Эйтона.
«Я думаю, он может стать одним из лучших центровых в лиге. Я думаю, он уже неоднократно демонстрировал подобный потенциал. Например, когда «Финикс» играл против моих «Лейкерс» в 2021 году, он забрасывал броски с точностью 80%.
Он сдерживал каждый наш рывок, каждый наш проход в «краску». Он может быть отличным защитником под кольцом. И у него точно есть ещё возможность вырасти в атакующем плане. Я хочу наладить связь с ним, чтобы он снова стал игроком уровня Матча всех звёзд», — приводит слова Вогеля с пресс-конференции Uproxx.
Эйтон провёл провальную серию во втором раунде с «Денвер Наггетс». За пять матчей он набирал в среднем 10,8 очка и делал 8,2 подбора.
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